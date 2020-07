மாநில செய்திகள்

ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.592 உயர்ந்து ஒரு சவரன் விலை ரூ.39,824 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + Jewelery gold rises by Rs 592 per razor An increase in the price of a razor to Rs. 39,824

ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.592 உயர்ந்து ஒரு சவரன் விலை ரூ.39,824 ஆக அதிகரிப்பு