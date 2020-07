தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு,டாக்டர் கலாமின் பங்களிப்புகள் எப்போதும் நினைவு கூறப்படும் - வெங்கய்யா நாயுடு + "||" + Dr. Kalam's contribution to the development of the country will always be remembered - Venkaiah Naidu

