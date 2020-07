மாநில செய்திகள்

சுற்றுச்சூழல் தாக்க வரைவு அறிக்கையை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் - விஜயகாந்த் + "||" + The federal government should immediately withdraw the draft environmental impact report Vijayakanth

