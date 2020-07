தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு ரூ. 12,305 கோடி ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டை வழங்கியது மத்திய அரசு + "||" + Central Government recently released GST compensation of Rs 13,806 crores to States for March 2020

