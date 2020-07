மாநில செய்திகள்

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இட ஒதுக்கீடு: தமிழக அரசிற்கு துணை நின்ற அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றி - ஓ.பன்னீர் செல்வம் + "||" + My heartfelt thanks to all those who supported the Government of Tamil Nadu, O. Panneer Selvam

