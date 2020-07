தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் புதிதாக 702 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + 2 deaths and 702 new COVID-19 cases reported in the state today Kerala CM Pinarayi Vijayan

கேரளாவில் புதிதாக 702 பேருக்கு கொரோனா தொற்று