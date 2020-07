மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 61 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை: புதிதாக 6,993 பேர் பாதிப்பு; 5,723 பேர் ‘டிஸ்சார்ஜ்’ + "||" + Corona test for 61,000 people in one day in Tamil Nadu: 6,993 new victims; 5,723 people ‘discharged’

தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 61 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை: புதிதாக 6,993 பேர் பாதிப்பு; 5,723 பேர் ‘டிஸ்சார்ஜ்’