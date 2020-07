உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா விஞ்ஞானிகளை வைத்து கொரோனாவை நாங்கள் வெற்றி அடையும் - டொனால்டு டிரம்ப் உறுதி + "||" + We will achieve a victory over the virus by unleashing America's scientific genius: ச்

அமெரிக்கா விஞ்ஞானிகளை வைத்து கொரோனாவை நாங்கள் வெற்றி அடையும் - டொனால்டு டிரம்ப் உறுதி