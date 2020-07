உலக செய்திகள்

பண மோசடி வழக்கில் மலேசிய முன்னாள் பிரதமருக்கு 12 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை + "||" + Malaysia's Najib gets 12 years in jail for 1MDB-linked graft case

பண மோசடி வழக்கில் மலேசிய முன்னாள் பிரதமருக்கு 12 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை