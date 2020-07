தேசிய செய்திகள்

ரஃபேல் விமானம் நாளை தரையிறங்குவதைக் கருத்தில் கொண்டு அம்பாலா விமானநிலையம் அருகே 144 தடை + "||" + No drones within 3 km': Section 144 imposed around Ambala airbase ahead of Rafale jets arrival

