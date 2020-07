தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இன்று ஒரே நாளில் 1,167-பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + kerala soars past 20k mark with record single-day spike of 1,167 new COVID-19 cases...

கேரளாவில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இன்று ஒரே நாளில் 1,167-பேருக்கு கொரோனா தொற்று