தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் ஆக.1 முதல் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம் ! + "||" + Gujarat govt raises fine for not wearing mask to Rs500

