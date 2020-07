மாநில செய்திகள்

குப்பை தொட்டியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தை சமூக நலத்துறையிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + Handing over of the baby recovered from the rubbish bin to the Social Welfare Department

குப்பை தொட்டியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தை சமூக நலத்துறையிடம் ஒப்படைப்பு