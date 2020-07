மாநில செய்திகள்

பிளாஸ்மா சிகிச்சையின் மூலம் குணமடைவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + The number of people recovering from plasma treatment has increased - Chief Minister Palanisamy

பிளாஸ்மா சிகிச்சையின் மூலம் குணமடைவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி