தேசிய செய்திகள்

புகைப்பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு கொரோனா எளிதில் பரவும் வாய்ப்பு உள்ளது; மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் + "||" + Covid-19 update: Smokers more vulnerable to coronavirus transmission, says Health ministry

புகைப்பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு கொரோனா எளிதில் பரவும் வாய்ப்பு உள்ளது; மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம்