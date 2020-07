தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கின் 3 ஆம் கட்ட தளர்வுகள்: இந்தியா முழுவதும் இரவு நேர ஊரடங்கு ரத்து + "||" + Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga

ஊரடங்கின் 3 ஆம் கட்ட தளர்வுகள்: இந்தியா முழுவதும் இரவு நேர ஊரடங்கு ரத்து