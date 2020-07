மாநில செய்திகள்

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான இட ஒதுக்கீடு விவகாரம்: சோனியா காந்தி உள்பட அரசியல் கட்சி தலைவர்களுடன், மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + The issue of reservation for other backward classes: MK Stalin talks with political party leaders, including Sonia Gandhi

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான இட ஒதுக்கீடு விவகாரம்: சோனியா காந்தி உள்பட அரசியல் கட்சி தலைவர்களுடன், மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு