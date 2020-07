மாநில செய்திகள்

8¼ லட்சம் பேர் எழுதிய பிளஸ்-1 தேர்வு முடிவு நாளை வெளியீடு: அரசு தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு + "||" + The results of the Plus-1 exam written by 80 lakh people will be released tomorrow: State Examination Notice

