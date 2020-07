மாநில செய்திகள்

சென்னையில் நேற்று முதல் இன்று காலை வரை மேலும் 21 பேர் கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + In Chennai from yesterday to this morning Another 21 were killed in the corona

