மாநில செய்திகள்

3-ம் தேதி முதல் தொலைக்காட்சி வாயிலாக கல்வி கற்பிக்க நடவடிக்கை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + Action to teach education through television from the 3rd Minister Senkottayan

3-ம் தேதி முதல் தொலைக்காட்சி வாயிலாக கல்வி கற்பிக்க நடவடிக்கை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்