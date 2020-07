மாநில செய்திகள்

பாஜகவில் இணைய போவதாக வெளியான தகவலுக்கு குஷ்பு மறுப்பு + "||" + My stand on #NEP2020 differs from my party n I apologize to @RahulGandhi ji for that

