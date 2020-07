மாநில செய்திகள்

பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜூலை மாதத்திற்கான சம்பளம் வழங்க கல்வித்துறை உத்தரவு + "||" + Department of Education order to pay part-time teachers for the month of July

