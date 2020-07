தேசிய செய்திகள்

சேலம்-சென்னை 8 வழிச்சாலை திட்டம்; நிலம் கையகப்படுத்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை + "||" + Salem-Chennai 8-lane project; Environmental permits are not required to acquire land

சேலம்-சென்னை 8 வழிச்சாலை திட்டம்; நிலம் கையகப்படுத்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை