உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பலி 1½ லட்சத்தை தாண்டியது; கொரோனாவின் மரணப்பசி தீர்வது எப்போது? + "||" + The death toll in the United States has exceeded 10 million; When is Corona's death appetite resolved?

அமெரிக்காவில் பலி 1½ லட்சத்தை தாண்டியது; கொரோனாவின் மரணப்பசி தீர்வது எப்போது?