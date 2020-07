மாநில செய்திகள்

நெல் மூட்டைகளை பாதுகாத்து விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை காப்பாற்ற வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + To protect paddy bundles and save the lives of farmers; MK Stalin demand

நெல் மூட்டைகளை பாதுகாத்து விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை காப்பாற்ற வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்