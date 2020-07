தேசிய செய்திகள்

கிழக்கு லடாக்கில் படை விலக்கல் நடவடிக்கை இன்னும் முழுமை அடையவில்லை; மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Deployment in eastern Ladakh is not yet complete; Central Government

கிழக்கு லடாக்கில் படை விலக்கல் நடவடிக்கை இன்னும் முழுமை அடையவில்லை; மத்திய அரசு தகவல்