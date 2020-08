உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான் கைதிகள் 400 பேரை சிறையிலிருந்து விடுவிக்க முடியாது; அதிபர் அஷ்ரப் கனி + "||" + 400 Taliban prisoners in Afghanistan cannot be released from prisons

ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான் கைதிகள் 400 பேரை சிறையிலிருந்து விடுவிக்க முடியாது; அதிபர் அஷ்ரப் கனி