உலக செய்திகள்

ஒபாமா உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் டுவிட்டர் கணக்கு ஹேக் செய்யப்பட்ட விவகாரம்: 17 வயது சிறுவன் கைது + "||" + Florida 17-Year-Old, 'Mastermind' Of Twitter Hack, And Two Others Face Charges

ஒபாமா உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் டுவிட்டர் கணக்கு ஹேக் செய்யப்பட்ட விவகாரம்: 17 வயது சிறுவன் கைது