மராட்டிய மாநிலத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 232 போலீசாருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Total number of police personnel infected with Corona at 9449, out of which 7,414 have recovered and 1,932 are active cases: #Maharashtra Police

