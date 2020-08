தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாபில் விஷ சாராய பலி எண்ணிக்கை 86 ஆக உயர்வு; குடும்பத்தினருக்கு ரூ.2 லட்சம் இழப்பீடு அறிவிப்பு + "||" + Poisoning death toll rises to 86 in Punjab; Rs 2 lakh compensation to kin of family

பஞ்சாபில் விஷ சாராய பலி எண்ணிக்கை 86 ஆக உயர்வு; குடும்பத்தினருக்கு ரூ.2 லட்சம் இழப்பீடு அறிவிப்பு