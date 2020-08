தேசிய செய்திகள்

கொரோனா அறிகுறிகளை மறைக்காதீர்; அறிவுரை கூறிய ஆந்திர முன்னாள் மந்திரி கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + Do not hide corona symptoms; Former Andhra minister giving advice died

