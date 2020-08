தேசிய செய்திகள்

சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறையின் ரூ.3 லட்சம் கோடி கடன் திட்டம் மேலும் விரிவாக்கம்; நிர்மலா சீதாராமன் தகவல் + "||" + Rs 3 lakh crore loan scheme for small, medium and micro enterprises further expanded; Nirmala Sitharaman

சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறையின் ரூ.3 லட்சம் கோடி கடன் திட்டம் மேலும் விரிவாக்கம்; நிர்மலா சீதாராமன் தகவல்