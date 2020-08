தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரு மக்களுக்கு இலவச கொரோனா பரிசோதனை - மாநகராட்சி கமிஷனர் மஞ்சுநாத் பிரசாத் தகவல் + "||" + Covid tests are now free in all city wards

