தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் கொரோனாவுக்கு ஒருவர் பலி; 1,169 பேருக்கு பாதிப்பு + "||" + One killed for corona in Kerala; 1,169 people were affected

கேரளாவில் கொரோனாவுக்கு ஒருவர் பலி; 1,169 பேருக்கு பாதிப்பு