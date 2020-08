மாநில செய்திகள்

216-வது நினைவு தினம்: தீரன் சின்னமலை உருவப்படத்துக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் அஞ்சலி + "||" + 216th Remembrance Day: MK Stalin's tribute to the portrait of Deeran Chinnamalai

216-வது நினைவு தினம்: தீரன் சின்னமலை உருவப்படத்துக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் அஞ்சலி