தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்ட விதிமுறைகளை வகுக்கமேலும் 3 மாத அவகாசம் கேட்கிறது, மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் Divide the legal provisions to amend citizenship Asking for a further 3 months respite, the Union Home Ministry

