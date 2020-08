மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை 1 லட்சத்தை தாண்டி உள்ளது.

