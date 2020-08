தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 18 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + Number of #COVID19 tests crosses 2 crore mark in India with 2,02,02,858 tests conducted till August 2

