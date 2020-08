மாநில செய்திகள்

மும்மொழி திட்டத்தை எதிர்த்துள்ள முதலமைச்சருக்கு நன்றி - மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + Thanks to the Chief Minister for opposing the NEP2020 project

மும்மொழி திட்டத்தை எதிர்த்துள்ள முதலமைச்சருக்கு நன்றி - மு.க. ஸ்டாலின்