சினிமா செய்திகள்

அபிஷேக் இன்னும் சிகிச்சையில் இருப்பதை நினைக்கும்போது மனம் வலிக்கிறது - அமிதாப் பச்சன் + "||" + Amitabh Bachchan says he’s ‘feeling sad’ that Abhishek has to remain in hospital, wishes fans on Raksha Bandhan

அபிஷேக் இன்னும் சிகிச்சையில் இருப்பதை நினைக்கும்போது மனம் வலிக்கிறது - அமிதாப் பச்சன்