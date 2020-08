தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர்கள் 6 பேருக்கு கொரோனா + "||" + six staff members working in the office of the Karnataka Chief Minister have tested positive for coronavirus

கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர்கள் 6 பேருக்கு கொரோனா