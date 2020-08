தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேச மாநில முதல்-மந்திரி சிவராஜ் சிங் சவுகானுக்கு 2வது பரிசோதனையிலும் கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan again tested positive for #COVID19 on the tenth day of his admission to hospital. His health is stable: Medical bulletin

மத்திய பிரதேச மாநில முதல்-மந்திரி சிவராஜ் சிங் சவுகானுக்கு 2வது பரிசோதனையிலும் கொரோனா தொற்று உறுதி