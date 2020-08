மாநில செய்திகள்

ஆன்லைன் வகுப்புகள் குறித்து பள்ளிகள், பெற்றோர் சங்கங்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம்; ஐகோர்ட்டு அறிவிப்பு + "||" + Schools and parent associations may comment on online classes; HC notice

ஆன்லைன் வகுப்புகள் குறித்து பள்ளிகள், பெற்றோர் சங்கங்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம்; ஐகோர்ட்டு அறிவிப்பு