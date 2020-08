மாநில செய்திகள்

பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள்; வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி ஆசிரியர்கள் வழங்கினர் + "||" + Free textbooks for school students; The guidelines were followed by the teachers

பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள்; வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி ஆசிரியர்கள் வழங்கினர்