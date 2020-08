மாநில செய்திகள்

கொளத்தூர் தொகுதியில் ஏழை-எளிய மக்களுக்கு உணவு வழங்க ரூ.10 லட்சம்; மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + Rs 10 lakh to provide food to poor people in Kolathur constituency; Presented by MK Stalin

கொளத்தூர் தொகுதியில் ஏழை-எளிய மக்களுக்கு உணவு வழங்க ரூ.10 லட்சம்; மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்