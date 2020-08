தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க உடற்பயிற்சி, யோகா பயிற்சி நிலையங்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் + "||" + Guidelines for fitness and yoga training centers to prevent corona spread

கொரோனா பரவலை தடுக்க உடற்பயிற்சி, யோகா பயிற்சி நிலையங்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்