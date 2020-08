உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான் சிறையில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் கொடூர தாக்குதல்; 29 பேர் பலி + "||" + ISIS jailed in Afghanistan Brutal attack by terrorists; 29 people were killed

ஆப்கானிஸ்தான் சிறையில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் கொடூர தாக்குதல்; 29 பேர் பலி