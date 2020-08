மாநில செய்திகள்

“தமிழ்நாட்டில் இரு மொழி கொள்கையே தொடர்ந்து நீடிக்கும்”; எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்ட அறிவிப்பு + "||" + "The bilingual policy will continue in Tamil Nadu"; Edappadi Palanisamy Project Notice

“தமிழ்நாட்டில் இரு மொழி கொள்கையே தொடர்ந்து நீடிக்கும்”; எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்ட அறிவிப்பு