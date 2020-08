மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் எதிரொலி கவர்னர் மாளிகையில் நடக்கும் சுதந்திர தின வரவேற்பு நிகழ்ச்சி ரத்து + "||" + The Independence Day reception at the Governor's House has been canceled

கொரோனா பரவல் எதிரொலி கவர்னர் மாளிகையில் நடக்கும் சுதந்திர தின வரவேற்பு நிகழ்ச்சி ரத்து