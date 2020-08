மாநில செய்திகள்

"தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது" - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + In Tamil Nadu the corona is gradually declining Health Secretary Radhakrishnan

